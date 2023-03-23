Лісовий подав свою дисертацію в Нацагентство з якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий подав свою дисертацію в Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату.

"Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок - публічно все оприлюдню", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр наголосив, що триматися за будь-які звання точно не збирається.

"Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності", - додав він.