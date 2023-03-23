Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети компанії Relativity Space закінчився невдачею

Легка ракета-носій Terran 1, у якій 85% компонентів було створено за допомогою 3D-друкарської технології, не змогла вийти на орбіту через відмову двигуна другого ступеню, повідомила американська компанія-розробник Relativity Space.

"Проблема виникла з другим ступенем", - ідеться в повідомленні.

Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети, який двічі відкладався через технічні проблеми, було здійснено зі стартового майданчика LC-16 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді о 23:25 у середу за часом Східного узбережжя США (у четвер о 06:25 за Києвом). Приблизно через чотири хвилини польоту у Terran 1 відмовив двигун другого ступеня. Ракета мала досягти орбіти висотою 200-210 км.

33-метрова двоступенева ракета оснащена дев'ятьма двигунами Aeon на першому ступені та одним на другому, також створеними за допомогою 3D-принтерів. Вони використовують метан як пальне і рідкий кисень як окислювач. Terran 1 міг стати першою у світі метановою ракетою, виведеною на орбіту.

Ракета в рамках тестового запуску не несла корисного навантаження. У майбутньому вона мала змогу виводити на низькі навколоземні орбіти до 1250 кг корисного навантаження. Вартість одного запуску оцінили приблизно в $12 млн.

Компанія Relativity Space, заснована 2015 року, також розробляє важку версію ракети-носія Terran R, яка буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження і буде багаторазовою. В її конструкції частка 3D-друкованих компонентів буде доведена до 95%. Перший пуск ракети заплановано на 2024 рік. З урахуванням вартості запуску 1 кг корисного навантаження на орбіту вона може стати конкурентом ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Як зазначає компанія, яка вже уклала низку угод з NASA і Пентагоном, використання 3D-друкарської технології прискорює будівництво таких ракет до двох місяців і значно скорочує їхню вартість.