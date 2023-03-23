У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 465 дітей, понад 940 дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

" Станом на ранок 23 березня 2023 року більше ніж 1405 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 940 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 125, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Унаслідок влучення 22 березня в Обухівському районі Київської області ворожим безпілотним апаратом "Shahed" у гуртожиток загинув 17-річний хлопець.

Також унаслідок ракетного удару 22 березня окупантами по житлових будинках у м. Запоріжжі дістали поранення троє дітей віком 7, 8 та 9 років.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 438 із них зруйновано повністю.