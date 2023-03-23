Події

09:17 23.03.2023

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули двоє людей, четверо поранені

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Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули двоє людей, четверо поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 людини, 4 дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 22 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу - в Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в четвер.

Також у ніч проти четверга було обстріляно Краматорськ і його околиці, пошкоджено щонайменше три будинки, котельні та гаражі.

Сім будинків пошкоджено в Очеретинській громаді, обстріляні були Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар'їнській громаді від ворожих обстрілів постраждали Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На горлівському напрямку пошкоджено чотири житлові будинки та господарську будівлю в місті Часів Яр.

На лисичанському напрямку було обстріляно Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Теги: #обстріли #донецька_область

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