За добу ЗС України знищили близько 660 окупантів, 13 танків

За добу українські військові знищили близько 660 одиниць особового складу російської армії, 13 танків, 1 засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3570 (+13) од, бойових броньованих машин - 6898 (+11) од, артилерійських систем - 2608 (+19) од, РСЗВ - 511 (+2) од, засобу ППО - 273 (+1) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20), крилаті ракети - 909 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18) од, спеціальна техніка - 273 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.