Події

07:54 23.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 660 окупантів, 13 танків

1 хв читати
За добу ЗС України знищили близько 660 окупантів, 13 танків

За добу українські військові знищили близько 660 одиниць особового складу російської армії, 13 танків, 1 засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3570 (+13) од, бойових броньованих машин - 6898 (+11) од, артилерійських систем - 2608 (+19) од, РСЗВ - 511 (+2) од, засобу ППО - 273 (+1) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20), крилаті ракети - 909 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18) од, спеціальна техніка - 273 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 22.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 920 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 920 окупантів, 5 танків

07:52 21.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

17:12 20.03.2023
Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових

Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових

07:59 20.03.2023
За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

08:48 19.03.2023
Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

08:11 18.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

08:23 17.03.2023
За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

13:18 16.03.2023
РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

08:33 16.03.2023
Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

07:56 16.03.2023
ССО ЗС України знищили штурмову групу росіян під Бахмутом

ССО ЗС України знищили штурмову групу росіян під Бахмутом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальну операцію в Запоріжжі завершено - Клименко

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

У Херсонській області скоротиться комендантська година

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули двоє людей, четверо поранені

Принц Уельський відвідав британські та польські війська в Польщі

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Прокурор Мангеттена скасував засідання суду у "справі Стормі Деніелс" щодо Трампа

Компанія Relativity Space у четвер здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

Генсек НАТО закликав Захід готуватися до тривалої підтримки України

За добу ворог завдав 1 ракетний, 48 авіаударів

У деяких населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області загарбники здійснили обхід будинків місцевих жителів

23 березня: Цей день в Україні та в світі

У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА