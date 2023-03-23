Події

02:47 23.03.2023

У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

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У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом середи окупанти здійснили обстріл території Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Есманської громад, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

У Краснопільській громаді противник здійснив скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).

По території Юнаківської громади ворог бив із мінометів, зафіксовано 7 прильотів.

Есманська громада також була обстріляна з мінометів – 2 прильоти.

На територію Білопільської громади окупанти скинули 11 мін.

Внаслідок обстрілів втрат та руйнувань серед мирного населення немає.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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