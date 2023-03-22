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20:27 22.03.2023

КС захистив гарантованість пенсії в розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум після стягнення боргів

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КС захистив гарантованість пенсії в розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум після стягнення боргів

Другий сенат Конституційного суду України (КС) на пленарному засіданні в середу ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою громадянина, яким визнав неконституційною виплату пенсії в розмірі, нижчому за встановлений законом прожитковий мінімум, після боргових відрахувань із неї.

"Суд зазначив, що оспорювані приписи закону №1404 ("Про виконавче провадження" - ІФ), закону №1058 ("Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії, що є основним джерелом існування, навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом. У такий спосіб людину позбавили мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення", - повідомляється в телеграм-каналі КС у середу.

Таким чином, своїм рішенням суд визнав такими, що не відповідають Конституції України, приписи абз.4, 5 ч.2 ст.70 закону №1404, а також абз.3, 4 ч.2 ст.50 закону №1058 у тому, що вони унеможливлюють виплату в розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум, пенсії, яка є основним джерелом існування, призначеної у встановленому законом розмірі прожиткового мінімуму, зазначається в повідомленні.

"Конституційний Суд України дійшов висновку, що оспорювані приписи Закону № 1404, Закону № 1058 є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини третьої статті 46 Конституції України, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, отже, не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Конституції України", - резюмується в повідомленні суду.

 

 

 

Теги: #кс #пенсія #борги

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