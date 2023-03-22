Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України з початком свята Рамадан.

"Цього вечора розпочинається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримсько-татарського народу, змушені зустрічати Рамадан в окупації під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами - в інших частинах України", - сказав він у відеозверненні в середу.

Без сумніву, сказав Зеленський, "ми повернемо свободу та безпеку всій нашій державі, громадам і нехай сила молитви цього священного місяця допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить ні в що. Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі".