Події

20:14 22.03.2023

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

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Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України з початком свята Рамадан.

"Цього вечора розпочинається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримсько-татарського народу, змушені зустрічати Рамадан в окупації під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами - в інших частинах України", - сказав він у відеозверненні в середу.

Без сумніву, сказав Зеленський, "ми повернемо свободу та безпеку всій нашій державі, громадам і нехай сила молитви цього священного місяця допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить ні в що. Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі".

Теги: #рамадан #зеленський

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