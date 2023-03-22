Події

19:54 22.03.2023

У Херсонській області скоротиться комендантська година

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У Херсонській області скоротиться комендантська година

З п'ятниці, 24 березня, у Херсонській області буде скорочено тривалість комендантської години, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Із 24 березня вона розпочинатиметься о 20:00 і триватиме до 6:00", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

В ОВА нагадали, що під час комендантської години пересуватися та перебувати на вулицях населених пунктів суворо заборонено.

Як повідомлялося, з 13 березня в Херсонській області було впроваджено тривалість комендантської години з 17:00 до 06:30.

 

Теги: #херсон #комендантська_година

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