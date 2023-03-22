Росіяни вдарили по Запоріжжю, попередньо, з реактивної артилерії - Ігнат

За попередніми даними, російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі з реактивної системи залпового вогню, можливо, "Торнадо-С", повідомив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

"За попередніми даними наразі, це, ймовірно, все-таки реактивна система залпового вогню дальньої дії. Можливо, "Торнадо-С". Зрозуміло, що це реактивна артилерія", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що від моменту пуску до влучання такої ракети "десятки секунд".

"Якщо є у наших Сил оборони можливість сповістити, що буде працювати реактивна або ствольна артилерія, то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих відповідних, щоб уникнути такого, то можуть бути такі ось терористичні атаки ворога", - додав Ігнат.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу зруйновано понад 30 квартир у двох дев'ятиповерхових будинках у Запоріжжі. Одна людина загинула, постраждали 32 людини.