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15:21 22.03.2023

46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

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46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

У столичному метрополітені 46 підземних станцій укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами, повідомляє Київський метрополітен.

"Люди можуть скористатися стільцями на час оголошення сигналу "повітряна тривога". Для цього необхідно підійти до чергової по станції, яка перебуває на платформі", - йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" у фейсбуці в середу.

"Після відбою повітряної тривоги просимо повертати стільці працівникам станції, а також закликаємо дбайливо ставитися до майна і пам’ятати, що стільці використовуватимуть й інші люди", - зазначається в повідомленні.

Потреба на кожну станцію формувалася з урахуванням її особливостей, пасажиропотоку та кількості цивільного населення, яке користується станцією як укриттям. На випадок тривалої небезпеки (понад 12 годин) передбачено використання ковдр і матраців.

Як повідомлялося, на початку березня IOM Ukraine передала гуманітарну допомогу для поліпшення умов перебування людей на підземних станціях метрополітену на період оголошення сигналу "повітряна тривога". Надана допомога складається з 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр і 1500 матраців.

Теги: #метро #київ #меблі #тривога

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