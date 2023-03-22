Один постраждалий унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю помер, у лікарні 25 осіб - влада

Одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу, завданого російськими окупантами по житловому будинку в Запоріжжі в середу, померла в лікарні, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Щойно прийшло підтвердження, що в лікарні серед тих, кого забрали звідси (з місця обстрілу - ІФ-У), уже є один загиблий", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив про влучання шести російських ракет.

"Відбуваються аварійно-пошукові роботи. Я думаю, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки в будівлі перебували люди під час обідньої перерви", - підсумував він.

У свою чергу секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі в лікарнях перебувають уже 25 осіб.

"Три людини - у важкому стані, 19 - у середньому, три - у легкому (з них двоє дітей)", - написав Куртєв у телеграмі.