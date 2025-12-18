Інтерфакс-Україна
Події
18:06 18.12.2025

Рада директорів AmCham поповнилася представниками Shield AI та Procter & Gamble, головою переобрано Кошарну

Наталія Червона з Shield AI та Ольга Косінова з Procter & Gamble увійшли до ради директорів Американської торговельної палати в Україні (AmCham) за результатами оновлення 10 з 16 її членів у грудні.

Згідно з інформацією палати, вони замінили представників Bunge та Microsoft.

AmCham переобрала на новий дворічний термін представників Олену Кошарну (Horizon Capital), Олександра МакУортера (Citi), Арвіда Тюркнера (ЄБРР), Сергія Мартинчука (Cisco), Андрія Цимбала (KPMG), Сергія Чорного (Baker McKenzie), Юлію Бадрітдінову (McDonald’s), а також представника Coca-Cola, яким тепер стала Тетяна Ставицька.

Окрім того, у складі ради директорів обрані в 2024 році Василь Бовділов (Unilever), Олег Хайдакін (Carlsberg), Михайло Харенко (Sayenko Kharenko), Васіле Варварой (Cargill), Петро Рондяк (Winner Group) та Тарас Панасенко (мережа мультимаркетів "Аврора").

Американська торговельна палата переобрала головою ради директорів Олену Кошарну (Horizon Capital). Співголовами стали Олександр МакУортер (Citi), Арвід Тюркнер (ЄБРР, Україна та Молдова) і Сергій Мартинчук (Cisco). Скарбником визначено Андрія Цимбала (KPMG), юридичним радником - Сергія Чорного (Baker McKenzie).

Американська торговельна палата в Україні працює з 1992 року. Об’єднує близько 650 компаній-членів - американських, міжнародних та українських. У повідомленнях Палати зазначається, що компанії-члени інвестували в Україну понад $50 млрд.

Офіційними партнерами (сервіс-провайдерами) AmCham Ukraine є: 10guards, Baker McKenzie, Brain Source, Carlsberg Ukraine, Cisco, Citi, Coca-Cola Ukraine, COSA, Credit Agricole, Dragon Capital, Grammarly, Innoware, інформагентство Інтерфакс-Україна, Kyivstar, lifecell, METRO Ukraine, Nestle Ukraine, Obriy, Pepsi, Vodafone Ukraine, Wellbeing, Winner.

