Геловін із AmCham: стань донором крові 31 жовтня

У п’ятницю, 31 жовтня, з 9:30 до 13:00 AmCham Ukraine разом із нашою компанією-членом Sayenko Kharenko запрошують вас приєднатися до Дня донора крові на Геловін. Деталі локації буде надіслано зареєстрованим учасникам за день до події. Місце проведення має укриття.

Приєднуйтесь до нас (костюми вітаються, але не обов’язкові) і станьте частиною місії, що рятує життя. Кожна крапля крові може допомогти врятувати до трьох життів – адже справжнім героям не потрібні плащі, лише відвага та співчуття.

Подія відкрита для всіх, тож запрошуйте друзів, колег і близьких. Оберіть зручний час і зареєструйтеся заздалегідь через DonorUA.

Зробімо цей Геловін страшенно добрим і життєдайним!

Дотримуйтеся усіх правил та рекомендацій, щоб підготуватися до здачі крові.

Не забудьте взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код громадянина України. Громадяни інших країн також можуть бути донорами за умови наявності посвідки на проживання в Україні та документа, що посвідчує особу.