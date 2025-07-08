Інтерфакс-Україна
Економіка
13:38 08.07.2025

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

2 хв читати
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Припинення вогню або значної деескалації в 2025 році не очікують 70% опитаних українських компаній, проте 30% все ж висловлюють сподівання щодо прогресу в напрямку деескалації, свідчать результати опитування "Ведення бізнесу у воєнній Україні. Липень 2025", проведеного Американською торговою палатою в Україні (AmCham).

Згідно з опублікованими пресслужбою організації результатами опитування, в наступні три роки 53% опитаних планують органічне зростання в межах поточної операційної діяльності, 37% закладають розширення бізнесу шляхом капітальних інвестицій, запуску нових продуктів/послуг, 2% розглядають придбання бізнесів в Україні.

Щодо бізнесклімату, то більше половини компаній-членів палати (53%) очікують, що умови залишаться без змін, робота продовжиться в звичному режимі, 29% очікують погіршення порівняно з 2024р., 16% передбачають помірне зростання, в той час як 2% очікують суттєве відновлення

Найбільшими викликами для ведення бізнесу в Україні підприємці називають безпековий фактор та захист співробітників - 83%, бронювання військовозобов’язаних співробітників - 66%, здоров’я та психічний стан співробітників - 55%, ракетні атаки росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи - 50%, залучення та збереження топ-кадрів - 43%.

Крім того, під час опитування респондентам пропонувалось визначити кроки, які рекомендуються уряду для допомоги бізнесу у 2025 році. Серед них бізнес закликав Кабмін посилити національну безпеку та оборону, розмінування території України (68%), забезпечити верховенство права, реалізувати реальну та ефективну судову реформу (53%), а також забезпечити передбачуваність та стабільність податкового законодавства (44%).

Також компанії-члени палати відзначили ключові чинники, які роблять Україну цікавою для існуючих та потенційних інвесторів, серед них: інвестиційні можливості на шляху до найбільшого економічного відновлення з часів Другої світової війни (зокрема через новостворений американсько-український Інвестиційний фонд відбудови) – 64%, вигідне співвідношення вартості оплати праці та рівня кваліфікації – 59%, масштаб ринку та процес вступу до ЄС – 55%, світовий лідер у сільському господарстві – 53%, та потужна оборонна промисловість – 45%.

Проте, також бізнесом визначено найбільш поширені бар’єри для участі в процесі відновлення: нечітка законодавча база, умови проведення тендерів (60%), безпека об’єктів відновлення (58%), відсутність інформації або прозорості щодо проектів (51%).

Опитування проводилось спільно з компанією-членом палати Citi Україна з 11 червня по 1 липня 2025 року, в ньому взяли участь 122 гендиректори та топ-менеджери компаній-членів палати з різних галузей. 72% респондентів – це керівники компаній.

 

Теги: #amcham #війна #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 08.07.2025
Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

13:17 08.07.2025
Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

13:03 08.07.2025
Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

12:59 08.07.2025
Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

12:13 08.07.2025
Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

11:27 08.07.2025
Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

09:05 08.07.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

06:20 08.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

00:42 08.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

16:33 07.07.2025
Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

ВАЖЛИВЕ

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

ОСТАННЄ

Держстат, YouControl та АСВІДА підписали меморандум про співпрацю у сфері статистики, аналітики та цифровізації

"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

Негода знеструмила 701 населений пункт в шести областях

Податковий комітет Ради наполягає на запровадженні мита на сою та ріпак, аграрний - проти - ВАР

Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

Чиста купівля населенням валюти у червні-2025 підросла до $0,28 млрд

Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 193 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА