Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Припинення вогню або значної деескалації в 2025 році не очікують 70% опитаних українських компаній, проте 30% все ж висловлюють сподівання щодо прогресу в напрямку деескалації, свідчать результати опитування "Ведення бізнесу у воєнній Україні. Липень 2025", проведеного Американською торговою палатою в Україні (AmCham).

Згідно з опублікованими пресслужбою організації результатами опитування, в наступні три роки 53% опитаних планують органічне зростання в межах поточної операційної діяльності, 37% закладають розширення бізнесу шляхом капітальних інвестицій, запуску нових продуктів/послуг, 2% розглядають придбання бізнесів в Україні.

Щодо бізнесклімату, то більше половини компаній-членів палати (53%) очікують, що умови залишаться без змін, робота продовжиться в звичному режимі, 29% очікують погіршення порівняно з 2024р., 16% передбачають помірне зростання, в той час як 2% очікують суттєве відновлення

Найбільшими викликами для ведення бізнесу в Україні підприємці називають безпековий фактор та захист співробітників - 83%, бронювання військовозобов’язаних співробітників - 66%, здоров’я та психічний стан співробітників - 55%, ракетні атаки росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи - 50%, залучення та збереження топ-кадрів - 43%.

Крім того, під час опитування респондентам пропонувалось визначити кроки, які рекомендуються уряду для допомоги бізнесу у 2025 році. Серед них бізнес закликав Кабмін посилити національну безпеку та оборону, розмінування території України (68%), забезпечити верховенство права, реалізувати реальну та ефективну судову реформу (53%), а також забезпечити передбачуваність та стабільність податкового законодавства (44%).

Також компанії-члени палати відзначили ключові чинники, які роблять Україну цікавою для існуючих та потенційних інвесторів, серед них: інвестиційні можливості на шляху до найбільшого економічного відновлення з часів Другої світової війни (зокрема через новостворений американсько-український Інвестиційний фонд відбудови) – 64%, вигідне співвідношення вартості оплати праці та рівня кваліфікації – 59%, масштаб ринку та процес вступу до ЄС – 55%, світовий лідер у сільському господарстві – 53%, та потужна оборонна промисловість – 45%.

Проте, також бізнесом визначено найбільш поширені бар’єри для участі в процесі відновлення: нечітка законодавча база, умови проведення тендерів (60%), безпека об’єктів відновлення (58%), відсутність інформації або прозорості щодо проектів (51%).

Опитування проводилось спільно з компанією-членом палати Citi Україна з 11 червня по 1 липня 2025 року, в ньому взяли участь 122 гендиректори та топ-менеджери компаній-членів палати з різних галузей. 72% респондентів – це керівники компаній.