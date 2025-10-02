Інтерфакс-Україна
Події
18:05 02.10.2025

AmCham закликала уряд продовжити перехідні періоди для імплементації техрегламентів хімречовин REACH та CLP

2 хв читати
AmCham закликала уряд продовжити перехідні періоди для імплементації техрегламентів хімречовин REACH та CLP

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликає Кабінет Міністрів терміново продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів для регулювання хімречовин REACH та CLP, йдеться в заяві організації.

"Бізнес підтримує гармонізацію законодавства ЄС та України. Однак встановлені строки (1,5 року для CLP та 5 років для REACH) є нереалістичними без зрозумілої дорожньої карти та необхідної інфраструктури. У ЄС така адаптація тривала 7–10 років", - пояснила пресслужба AmCham.

В організації зауважують, що дане регулювання поширюється та впливає на функціонування низки індустрій, які використовують хімічну продукцію, а саме на побутову хімію, фармацевтику, косметичну індустрію, агрохімію, текстильну індустрію, електроніку та інше.

Через це, у разі непродовження термінів імплементації, вже з 15 листопада 2025 року існує загроза обмеження імпорту та виробництва, що призведе до дефіциту продукції, зростання цін, зростання "сірого" імпорту та контрафакту, а також ризиків для безпеки споживачів і довкілля.

Отже, для уникнення цих проблем AmCham закликає терміново продовжити перехідні періоди для імплементації норм технічних регламентів REACH та CLP, якнайшвидше опублікувати відповідні настанови та рекомендації, налагодити регулярний діалог із бізнесом та призначити контактних осіб від регуляторного органу для відповідних комунікацій, а також продовжити гармонізацію законодавства ЄС та України у частині регулювання техрегламентів REACH та CLP.

В AmCham нагадали, що норми технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції затверджені постановою Кабміну від 23 липня 2024 року №847, а технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції - постановою КМУ від 10 травня 2024 року №539. Регламент REACH вимагає обов’язкової реєстрації всіх хімічних речовин, що виробляються або імпортуються в Україну, з поданням відповідної інформації до Мінекономіки (раніше - Міндовкілля). Регламент CLP передбачає класифікацію та маркування хімічних речовин відповідно до міжнародної системи GHS, а також подання повідомлень до Мінекономіки (тобто колишнього Міндовкілля) та МОЗ.

Відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин вже закликали компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Теги: #amcham

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 08.07.2025
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

16:33 07.07.2025
Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

14:52 05.06.2025
AmCham не підтримує пропозиції щодо змін ліцензійних умов на фармринку

AmCham не підтримує пропозиції щодо змін ліцензійних умов на фармринку

15:43 11.05.2025
Голова наглядової ради УЗ закликав Maersk, CMA CGM, MSC та AmCham припинити блокування індексації тарифів

Голова наглядової ради УЗ закликав Maersk, CMA CGM, MSC та AmCham припинити блокування індексації тарифів

13:59 26.03.2025
Рада директорів Американської торговельної палати в Україні підписала Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок

Рада директорів Американської торговельної палати в Україні підписала Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок

ВАЖЛИВЕ

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих"

"Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік

ОСТАННЄ

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться на рівні міністрів оборони - Зеленський

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України, – Зеленський

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: Ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА