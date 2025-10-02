AmCham закликала уряд продовжити перехідні періоди для імплементації техрегламентів хімречовин REACH та CLP

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликає Кабінет Міністрів терміново продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів для регулювання хімречовин REACH та CLP, йдеться в заяві організації.

"Бізнес підтримує гармонізацію законодавства ЄС та України. Однак встановлені строки (1,5 року для CLP та 5 років для REACH) є нереалістичними без зрозумілої дорожньої карти та необхідної інфраструктури. У ЄС така адаптація тривала 7–10 років", - пояснила пресслужба AmCham.

В організації зауважують, що дане регулювання поширюється та впливає на функціонування низки індустрій, які використовують хімічну продукцію, а саме на побутову хімію, фармацевтику, косметичну індустрію, агрохімію, текстильну індустрію, електроніку та інше.

Через це, у разі непродовження термінів імплементації, вже з 15 листопада 2025 року існує загроза обмеження імпорту та виробництва, що призведе до дефіциту продукції, зростання цін, зростання "сірого" імпорту та контрафакту, а також ризиків для безпеки споживачів і довкілля.

Отже, для уникнення цих проблем AmCham закликає терміново продовжити перехідні періоди для імплементації норм технічних регламентів REACH та CLP, якнайшвидше опублікувати відповідні настанови та рекомендації, налагодити регулярний діалог із бізнесом та призначити контактних осіб від регуляторного органу для відповідних комунікацій, а також продовжити гармонізацію законодавства ЄС та України у частині регулювання техрегламентів REACH та CLP.

В AmCham нагадали, що норми технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції затверджені постановою Кабміну від 23 липня 2024 року №847, а технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції - постановою КМУ від 10 травня 2024 року №539. Регламент REACH вимагає обов’язкової реєстрації всіх хімічних речовин, що виробляються або імпортуються в Україну, з поданням відповідної інформації до Мінекономіки (раніше - Міндовкілля). Регламент CLP передбачає класифікацію та маркування хімічних речовин відповідно до міжнародної системи GHS, а також подання повідомлень до Мінекономіки (тобто колишнього Міндовкілля) та МОЗ.

Відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин вже закликали компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).