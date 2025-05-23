Президент TERWIN Руслан Шостак увійшов до Ради директорів Спілки українських підприємців

Президент корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS Руслан Шостак обраний членом Ради директорів Спілки українських підприємців (СУП), повідомляє пресслужба СУП.

"Я усвідомлюю всю відповідальність, яка покладається на членів Ради директорів СУП. Відсьогодні я відповідаю не лише за свої компанії, а й за майбутнє українського підприємництва у складі Спілки. Я вважаю, що підприємницьку культуру в нашій країні потрібно розвивати. Стати бізнесменом в Україні має бути почесно і вигідно — як для людей, так і для держави. Важливо, щоб підприємницьким навичкам навчали дітей ще зі шкільної лави. І необхідно суттєво підвищувати довіру до бізнесу в нашій країні та прагнення українців стати підприємцями. Розвиток культури підприємництва — саме в цьому я бачу свою місію як члена Ради директорів СУП, який об'єднав навколо себе велику кількість успішного українського бізнесу", — цитується у релізі слова Шостака.

Спілка українських підприємців (СУП) — найбільше об'єднання незалежних українських підприємців. Президентом Ради є співзасновник і співвласник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов; віцепрезидентом - засновник UBC Group Ігор Гуменний. До складу Ради входять президент корпорації TERWIN Руслан Шостак, співвласник та СЕО Kormotech Ростислав Вовк; генеральний директор АТ "Фармак" Володимир Костюк; співвласник компаній Biopharma та Tribo Костянтин Єфименко; генеральний директор "Промприлад.Реновація" Юрій Филюк, засновник COLLAR Company Юрій Синиця, голова Наглядової ради Бізнес-школи УКУ Софія Опацька, СЕО та засновник UKRAVIT Віталій Ільченко.