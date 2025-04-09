Бізнес через 10%-ве мито США може перекласти витрати на кінцевого споживача та переформувати контракти - СУП

Компанії-члени Спілки українських підприємців (СУП) розглядають можливість часткового перекладення витрат на кінцевого споживача, переформатування контрактів або оптимізацію ланцюгів постачання через застосування 10% мита Сполученими Штатами Америки.

"10%-ве мито, запроваджене США, стало несподіванкою для українського бізнесу. Ми опитали наших учасників, які займаються прямим експортом до США, і наразі можемо сказати, що ситуація ще надто нова, тому більшість компаній ще не сформували чіткого бачення щодо її впливу на діяльність", - пояснила СУП в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В організації зазначили, що компанії-учасники не лише аналізують можливість часткового перекладення витрат на кінцевого споживача, переформатування контрактів або оптимізацію ланцюгів постачання, а й розглядають варіанти виходу на альтернативні ринки.

В СУП підкреслили, що компанії також очікують більш чіткої позиції українського уряду щодо переговорів із американською стороною, адже збереження пільгових умов торгівлі є надзвичайно важливим у нинішній економічній ситуації.

"Ми будемо уважно моніторити ситуацію та готові надати оновлений коментар, щойно компанії отримають більше конкретики й сформулюють свої дії у відповідь", - резюмували в СУП.

Співвласник компанії-члена СУП Goodevas, виробника товарів розвитку для дітей до семи років і активним експортером до США, Олексій Цілик додав, що мита будуть додатковими витратами, а сама компанія очікує на реакцію ринку протягом 2-3 місяців.

"На США зараз припадає до 20% наших продажів. Зараз за нашими товарами мито складає 0%, буде 10%, і, відповідно, при розмитненні контейнера за $50-70 тис. доведеться додатково сплатити $5-7 тис. Це суттєво, але побачимо, як відреагує ринок і роздрібні ціни. Ми продаємо свої товари онлайн, і більшість наших конкурентів везуть свої товари з Китаю, тому ми в очікуванні, як відреагує ринок за 2-3 місяці", - повідомив він в коментарі агентству.

Цілик зазначив, що останній контейнер до США компанія розмитнила ще 5 квітня без мит. Втім, щодо наступних поставок в компанії прогнозують вже додаткові витрати.

Раніше в ЄБА повідомили, що застосування 10%-вого мита США може бути болісним для виробників металургійної продукції, деякі українські виробники навіть можуть вийти з американських ринків,

Водночас підприємства міжнародної бізнес-спільноти Board, які діють на ринку США, повідомили, що не планують розривати відносини з цією країною після застосування 10%-го мита на товари. Вони також не збираються знижувати ціни на товари, але розглядають діяльність на нових ринках.

Вночі з 2 на 3 квітня президент США Дональд Трамп вирішив використати свої повноваження відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) та запровадити 10%-вий митний тариф для всіх країн. Документ набув чинності 5 квітня.

В оприлюднених таблицях, де для України встановлено мито в 10%, відсутня Росія, але причини такої відсутності не пояснюються.

Раніше повідомлялося, що деякі товари не підпадають під дію 10%-го мита. До них, з одного боку, належать енергоносії та певні інші корисні копалини, недоступні в США, мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та вироби з деревини, а з іншого - сталеві/алюмінієві вироби та автомобілі/автозапчастини, на які вже поширюються інші митні тарифи.