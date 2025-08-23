Рада підприємців при президенті розбилася по галузевим групам та обговорила з прем’єркою Програму уряду

Фото: https://www.facebook.com

Рада підтримки підприємництва при президенті України, яку глава держави Володимир Зеленський в кінці червня розширив 7 до 78 бізнесменів, поділилася на галузеві робочі групи, очільники яких цього тижня зустрілися із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Робота ведеться в надзвичайно динамічному темпі: позавчора ми зустрічалися з керівниками провідних компаній, а вчора — мали діалог із прем’єр-міністром Юлією Свириденко", – написав у Facebook співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак, який очолив в раді групу з ритейлу та логістики.

На зустрічі з прем’єркою, серед іншого обговорювався проєкт Програми дій уряду, публічна презентація якої відбулася 18 серпня. Тоді Свириденко заявила, що протягом 10 днів уряд чекає на пропозиції щодо проєкту Програми.

Шостак також повідомив, що робоча група з ритейлу та логістики вже сформулювали основні напрями, які мають стратегічне значення: детінізація бізнесу; міграційна політика та повернення людей; страхування воєнних ризиків та інвестиційна безпека та захист бізнесу на системному рівні.

За його словами, є усвідомлення, що міжнародна підтримка поступово зменшується, а війна триває, тому частина тягаря щодо збереження боєздатності ЗСУ неминуче має лягти на український бізнес. "Але ситуація, коли податкове навантаження несуть лише легальні компанії, тоді як тіньовий сектор (а це до 40% економіки) фактично уникає відповідальності, є несправедливою та руйнівною", – пояснив він проблему.

Щодо захисту бізнесу на системному рівні Шостак зазначив, що сьогодні в Україні немає органу, який централізовано захищав би права бізнесу у випадках регуляторних конфліктів або тиску. На його думку Потрібно створити незалежний орган захисту бізнесу при Президентові або бізнес-асоціації, який розглядатиме великі корпоративні та регуляторні кейси, координуватиме захист бізнесу від незаконних дій державних органів.

Як повідомлялося, в затверджений указом президента склад Ради підтримки підприємництва увійшли 82 особи, серед яких окрім бізнесменів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен Роман Ващук та секретар ради – радник керівника Офісу президента Юрій Каціон.