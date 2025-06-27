Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

До складу розширеної Ради підтримки підприємництва увійшли 77 бізнесменів, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, бізнес-омбудсмен Роман Ващук, голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник.

Згідно з указом президента України №421/2025, секретарем ради призначено радника керівника Офісу президента Юрія Каціона.



Затверджений Склад Ради підтримки підприємництва:

ЄРМАК Андрій Борисович Керівник Офісу Президента України, голова Ради СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України, заступник голови Ради КАЦІОН Юрій Миколайович радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом), секретар Ради АВРАМУК Олександр Васильович генеральний директор ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" АТАНАСОВ Юрій Васильович головний виконавчий директор ПРАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" БІЛИЙ Андрій Валентинович генеральний директор ТОВ "КАДОГАН УКРАЇНА" БОНДАРЕНКО Ігор Леонідович співзасновник ТОВ "АГК УКРАЇНА" БОРОДАТЮК Артем Ігорович співзасновник ТОВ "НЕТПІК" БРОДСЬКИЙ Андрій Вікторович генеральний директор ТОВ ВКФ "ВЕЛТА" БУТКЕВИЧ Геннадій Владиславович співзасновник ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" ВАЩУК Роман бізнес-омбудсмен ВИСОЦЬКА Юлія Олегівна директор ПРАТ "НВО "ПРАКТИКА" ВІВЕНКО Дмитро Володимирович співвласник АТ "ЦЕФЕЙ" ВІВСИК Оксана Петрівна голова наглядової ради АТ "РУДЬ" ВЛАСЮК Алла Володимирівна генеральний директор ТОВ "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" ВОРОНИЧ Михайло Михайлович співзасновник ТОВ "В АГРО" ГАДЗ Петро Іванович голова ФГ "ГАДЗ" ГЕРЕГА Галина Федорівна співзасновник ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" ГОРШКОВ Андрій Юрійович директор ТОВ "ВІК "ДЕВІРО" ГУЙВАН Олександр Мирославович співзасновник ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" ДАНИЛЯК Василь Валерійович головний виконавчий директор АТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" ДЖУРИНСЬКИЙ Віталій Олександрович голова наглядової ради ТОВ "ВІДІ ГРУП" ДІДУР Арсен Володимирович співвласник ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" ЄРЕМЕНКО Владислав Вікторович генеральний директор ТОВ "ФВТ" ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" ЄФІМОВ Максим Вікторович співвласник ПРАТ "КЗВВ" ЖЕБРОВСЬКА Філя Іванівна голова наглядової ради АТ "ФАРМАК" ЗАГОРІЙ Катерина Сергіївна директор ради директорів ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" ІВАНЧИК Віктор Петрович генеральний директор ТОВ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ" ІЛЬЧЕНКО Віталій Володимирович співзасновник ТОВ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК" ІОРГАЧОВ Вадим Дмитрович генеральний директор ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ" КАПУСТІН В’ячеслав Львович співзасновник ТОВ "АЛАН" КАРААХМЕТОГЛУ Емре генеральний директор компанії "ONUR GROUP UKRAINE" КАРДАКОВ Олександр Юрійович заступник голови наглядової ради ТОВ "ОКТАВА ДЕФЕНС" КИЦМЕЙ Тарас Володимирович співзасновник ТОВ "СОФТСЕРВ" КІЛЯНОВСЬКА Наталія Валеріївна заступник фінансового директора ТОВ "ПЕТРОЛ КОНТРАКТ" КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович співвласник ТОВ "НОВА ПОШТА" КМІТЬ Микола Іванович голова наглядової ради ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬКА" КОЗАК Богдан Романович президент ТЗОВ ТВК "ЛЬВІВХОЛОД" КОЗЛОВ Олексій Сергійович генеральний директор ТОВ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД" КОЛЯДА Тарас Ігорович директор ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ" КОМАРОВ Олександр Валерійович президент ПРАТ "КИЇВСТАР" КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович співвласник ТОВ "АС МАНЮФЕКЧУРІНГ" КОРОТКОВ Андрій Миколайович директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" КОСЮК Юрій Анатолійович голова ради директорів, головний виконавчий директор ПРАТ "МХП" КОШАРНА Поліна Сергіївна співзасновник ТОВ "СУЗІР’Я ЦЕНТР" КРИЖОВАЧУК Олег Петрович директор ТОВ "УКРАЇНА" КРОЛЕВЕЦЬ Сергій Вікторович президент МПП ФІРМА "ЕРІДОН" КРУЦЬ Микола Федорович голова правління ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" ЛАВРЕНЧУК Володимир Миколайович директор представництва "НЕКСОЛ ХОЛДІНГ БІ.ВІ." ЛІСКІ Ігор Іванович засновник ТОВ "ЕФІ ГРУП" ЛІЩИНА Сергій Богданович генеральний директор ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" МАТОЛИЧ Андрій Богданович заступник директора ТОВ "ЕКО-ОПТІМА" МНОГОЛЄТНІЙ Володимир Володимирович голова наглядової ради ТОВ "АЙТІ ЛЕНД" МУЗИКІН Євген Сергійович директор ТОВ "ДЕМЗ" НІКОНОВ Ігор Володимирович президент ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ" ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович голова Ради Федерації роботодавців України ОСИПОВ Євген Валерійович голова правління ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" ПАНАСЕНКО Тарас Юрійович співвласник ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" ПИЛИПЕНКО Сергій Олександрович генеральний директор ТОВ "ПБГ КОВАЛЬСЬКА" ПЛЯСОВ Сергій Вячеславович голова правління ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН" РИЖЕНКОВ Юрій Олександрович генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" РІЗАК Михайло Васильович директор зі взаємодії з органами влади ТОВ СП "НІБУЛОН" РУДОМІНСЬКИЙ Михайло Вікторович співвласник ТОВ "ХІМЕРА ЮКРЕЙН" СЕЛЕХМАН Іван Володимирович директор ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" СИПКО Сергій Олександрович співзасновник ФГ "ОС" СКАЛИГА Єгор Віталійович директор ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" СКРИПНИК Ярослав Васильович директор ТОВ "ШВЕЙНА КОМПАНІЯ "ВИД" СМАКОТА Ярослав Васильович співзасновник ТОВ "ФК АКТІВІТІС" СТАВНІЦЕР Андрій Олексійович співвласник ТОВ "М.В. КАРГО" СТАНІСЛАВСЬКИЙ Віктор Григорович генеральний директор СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ СТЕСЕНКО Дмитро Олександрович директор ТОВ ПП "ЗІП" ТАРШИН Іван Станіславович генеральний директор ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГРАДОЛІЯ" ТІГІПКО Сергій Леонідович голова наглядової ради ТОВ "ТАС АГРО" ТІМЧЕНКО Максим Вікторович генеральний директор ТОВ "ДТЕК" ФІЛІМОНОВ Ярослав Миколайович директор ТОВ "КВЕРТУС" ЧОРНИЙ Олександр Миколайович голова наглядової ради АТ "ЗНВКІФ "АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ЧЕЧОТКІН Владислав Володимирович співвласник ТОВ "РОЗЕТКА. УА" ШАКАЛОВ Сергій Володимирович директор ТОВ "НЕСС ГРУП" ШЕВЕТОВСЬКИЙ Валентин Валентинович співвласник ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ" ШОСТАК Руслан Станіславович президент КОРПОРАЦІЇ "ТЕРВІН"

Джерело: Указ президента України №421/2025

Як повідомлялося, раніше до створеної 2024 року Ради бізнесу під час війни при президентові України входили сім підприємців: співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" і monobank Олег Гороховський, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко, член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України" та співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей, президент Спілки українських підприємців (СУП), співвласник ТОВ "Нова пошта" В’ячеслав Климов, член ради директорів СУП і співвласник ТОВ "Аджакс Сістемс Манюфекчурінг" (Ajax Systems) Олександр Конотопський і голова Ради ФРУ Дмитро Олійник.