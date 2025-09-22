Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 22.09.2025

Новостворену Групу з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України очолив Руслан Шостак

Президент корпорації TERWIN, засновник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак очолив Групу з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що новостворена Група має бути майданчиком для пошуку рішень, які допоможуть бізнесу стати драйвером відновлення та розвитку української економіки. За словами підприємця, робота в Раді бізнесу ведеться у надзвичайно динамічному темпі: від зустрічей з керівниками провідних компаній до діалогів із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

“Вперше за всю історію України я бачу реальний формат партнерства: бізнес не лише слухають, а й разом із нами шукають рішення ключових проблем, які стоять перед українською економікою. Нарешті на найвищому рівні є чітке розуміння: бюджет України наповнюється виключно за рахунок українського бізнесу. І від того, наскільки ефективними ми будемо, залежить не лише розвиток компаній, а й майбутнє країни”, — зазначив Шостак, слова якого наведено в пресрелізі

При цьому він наголосив, що в країні, де бізнес і держава є союзниками, у підсумку виграють усі громадяни.

В релізі зазначається також, що у сфері ритейлу та логістики вже визначено основні напрями, які мають стратегічне значення: детінізація бізнесу, створення дієвої міграційної політики для повернення українців з-за кордону, запровадження механізмів страхування від воєнних ризиків та гарантій інвестиційної безпеки.

Важливим напрямком є ініціатива щодо створення незалежного органу захисту бізнесу при президентові або бізнес-асоціації, який розглядатиме корпоративні та регуляторні кейси, координуватиме захист бізнесу від незаконних дій державних органів.

Як повідомлялося, в затверджений указом президента склад Ради підтримки підприємництва увійшли 82 особи, серед яких окрім бізнесменів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єрка Юлія Свириденко, бізнес-омбудсмен Роман Ващук та секретар ради – радник керівника Офісу президента Юрій Каціон.

