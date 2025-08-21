Інтерфакс-Україна
Політика
10:39 21.08.2025

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині наших зустрічей, після розмови президента Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з росіянами буде складатись з Рубіо, Віткоффа і Венса. Мова про координацію наших домовленостей", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Він додав, що Вашингтоні був швидкий діалог між секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також Віткоффом і Рубіо.

"Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", - наголосив глава Української держави.

Він додав, що за кілька днів було проведено кілька відеозвʼязків, лідери терміново за добу змінили свої плани та зібрались у Вашингтоні виключно заради України.

"Це свідчить, що ми побудували такі відносини з Європою, таку підтримку України, і ніколи такого не було, як зараз ми досягли з Європою для України", - резюмував Зеленський.

