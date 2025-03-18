Зеленський доручив МЗС підготувати деталі щодо можливого виходу США з групи розслідування воєнних злочинів РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати деталі щодо можливого виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України.

"Я не знаю ще деталей, чесно вам скажу... Я побачив це в медіа, але воно не дає мені повністю ситуацію, повністю картину. Я попросив Міністерство закордонних справ. Наш міністр мені відповів, що не факт, що щось буде зупинено або призупинено. Тому ми домовилися, що він зараз мені підготує", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" під час відеоспілкування з журналістами.

За словами президента, через два дні він буде в Києві і подивиться на результати звіту.

Як повідомлялося, 17 березня ЄС нібито підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів РФ в Україні.