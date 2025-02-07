Інтерфакс-Україна
Події
12:39 07.02.2025

Ще зарано робити тривожні заяви щодо розпуску в США групи з пошуку активів російських олігархів - Стефанішина

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Ще зарано робити тривожні заяви щодо розпуску в США групи з пошуку активів російських олігархів - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що ще зарано робити якісь тривожні заяви щодо розпуску в США групи з пошуку активів російських олігархів і дотримання санкцій щодо них.

"Міністерство юстиції відповідає за реалізацію санкцій стягнення, ми стягуємо активи підсанкційних осіб на території України. Ми також маємо достатньо інформації щодо колишніх олігархів і підсанкційних осіб закордоном. Нова адміністрація США формується. Мені здається, зарано робити якісь тривожні заяви", - сказала Стефанішина журналістам на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю у Києві, коментуючи інформацію, що Мін'юст США розпустив групу з пошуку активів російських олігархів і дотримання санкцій щодо них.

Вона висловила впевненість, що після формування нової адміністрації США буде можливість обговорювати важливі питання.

"Наскільки мені зрозуміло, питання заморожених активів є також предметом зацікавленості нової адміністрації США", - додала Стефанішина.

Теги: #група #активи_рф #стефанішина #сша

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