У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

Фото: Запорізька ОВА

До 29 людей зросла кількість постраждалих від російського бомбового удару по Запоріжжю та передмістю, серед постраждалих є одна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Осколкові поранення, контузія, гостра реакція на стрес. До медиків продовжують звертатися постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Вже 29 людям знадобилася допомога лікарів. Серед них п’ятеро дітей - дівчатка двох, дев’яти та одинадцяти років та хлопчики п’яти та тринадцяти років", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

За даними Федорова, троє людей у важкому стані, стан 14 поранених лікарі оцінюють, як середній. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді достала поранень жінка.