Події

13:40 22.03.2023

У Запоріжжі від ракетного обстрілу постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей - міськрада

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У Запоріжжі від ракетного обстрілу постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей - міськрада

 Унаслідок російського ракетного обстрілу Запоріжжя, за попередніми даними, постраждали 18 осіб, двоє з них - діти 7 та 9 років, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо про 18 постраждалих (із них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. За даними Куртєва, під обстріл "потрапили два дев'ятиповерхові будинки з мирними людьми".

Як повідомив Куртєв, наразі "на місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів". Також розгорнуто намет від міської ради, під'їхали комунальні автобуси.

Раніше повідомлялося, що в житловий багатоквартирний будинок у Запоріжжі в середу вдень влучили дві російські ракети.

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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