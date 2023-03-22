У житловий будинок у Запоріжжі влучили 2 ворожі ракети, на місці працюють відповідні служби - ОВА

У житловий багатоквартирний будинок у Запоріжжі в середу вдень влучили дві ворожі ракети, відповідні служби працюють на місці обстрілу, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено в спальному районі багатотисячного міста", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що всі відповідні служби працюють на місці, вживають усіх необхідних заходів безпеки для місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є влучання в багатоквартирний будинок.