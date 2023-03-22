Події

12:58 22.03.2023

На Одещині внаслідок ракетного обстрілу РФ троє людей травмовані, зазнав пошкоджень Свято-Іверський монастир - Офіс генпрокурора

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Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного обстрілу, завданого російськими окупантами по Одеській області у вівторок увечері.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 березня 2023 року близько 19:50 російські військові нанесли ракетний удар по одному з районів Одеси", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України в середу.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах і міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибито шибки в декількох прилеглих будинках і монастирі.

"За попередніми даними, троє людей отримали травми, одного з них госпіталізували. На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, які фіксують черговий воєнний злочин РФ", - підсумували правоохоронці.

Теги: #прокуратура #одеська_область #обстріли

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