Україна і партнери перейшли до конкретики і деталей у питанні створення реєстру збитків від агресії РФ - заступник глави Мін'юсту

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра зустрілася у Страсбурзі (Франція) з юридичними радниками країн G7, ЄС і Нідерландів для обговорення деталей створення реєстру збитків, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Нарешті перейшли від політичних декларацій до узгодження конкретики і деталей. Мала нагоду подякувати і генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич за її особисту активну позицію у створенні реєстру збитків за участю Ради Європи", - зазначила Мудра, слова якої наводить пресслужба Міністерства юстиції на офіційній сторінці у фейсбуці в середу.

За її словами, створення інструментів притягнення Росії до відповідальності "за грубі порушення прав людини та виплати компенсацій жертвам російської агресії є принциповим для Ради Європи, і остання готова відігравати ключову роль у цьому".

Заступник міністра юстиції зазначила, що для України міжнародний реєстр збитків є важливим етапом, проте не кінцевою метою: "Створення міжнародної компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви громадян і бізнесу, а також компенсаційного фонду, який має бути наповнений російськими активами, - те, чого Україна очікує від країн-партнерів. Безапеляційно і безумовно".

Вона також повідомила, що паралельно зі створенням реєстру з G7 відпрацьовують правову основу для компенсаційної комісії. "Це тривалий, проте дуже реалістичний шлях, який впевнено веде нас до забезпечення всеосяжної системи відповідальності для Росії та виплати компенсацій", - підсумувала Мудра.