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10:52 22.03.2023

Чергова російська атака на мирних жителів уночі ясно показує, наскільки Путін зацікавлений у мирі - посол США в Україні

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Чергова російська атака на мирних жителів уночі ясно показує, наскільки Путін зацікавлений у мирі - посол США в Україні

Чергова російська атака на мирних жителів України вночі ясно демонструє, наскільки президент РФ Володимир Путін "зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Після всіх учорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі цілком ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - написала вона у твіттері в середу уранці.

Посол також подякувала українським енергетикам: "Щира подяка від усіх нас у посольстві США в Києві енергетикам за збереження тепла та світла цієї зими, всупереч варварським нападам Росії. Разом із захисниками на фронті та бійцями протиповітряної оборони України ви - наші герої".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 22 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ). Збито 16 безпілотників.

 

 

Теги: #сша #брінк_бріджит

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