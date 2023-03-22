"Укроборонпром" поставив українській армії першу партію 122-мм артилерійських снарядів, вироблених за вітчизняною технологією на закордонних потужностях

Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряда за кордоном і вже встиг відвантажити першу партію зазначеного боєприпасу Збройним силам України.

"Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни і танкового 125-мм снаряда, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях", - повідомляє пресслужба концерну в середу.

Уточнюється, що українська артилерія використовує снаряд калібру 122 мм під час роботи з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження - 15400 м) і САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження - 15200 м).

"Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких "Укроборонпром" підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряда", - зазначили в концерні.

Там додають, що кількість осколків зазначеного боєприпасу значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразка.