На Київщині під завалами зруйнованих унаслідок атаки безпілотників будівель можуть перебувати чотири людини - ДСНС

Унаслідок атаки ворожими БПЛА на Київщину станом на 7:00 під завалами зруйнованих будівель, імовірно, перебувають чотири людини, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій у середу.

"Імовірно, під завалами перебуває чотири особи", - повідомляється на сайті ДСНС у Київській області.

"Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають", - уточнює ДСНС.

За даними служби, уночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв. м.

На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, із них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, зокрема Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та два кінологічні розрахунки.

На місці події працює мобільно-оперативна група.