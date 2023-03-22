Прокуратура розпочала справу щодо обстрілу "Шахедами" Київщини, внаслідок чого загинуло троє людей і поранено семеро, а також зруйновано гуртожиток в Обухівському районі

Київська обласна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом ворожого обстрілу дронами "Шахед" у ніч на середу території Київської області, внаслідок чого зруйновано один із гуртожитків в Обухівському районі, загинуло троє людей і постраждало семеро, зокрема дитина.

"За даними слідства, вночі 22 березня 2023 року армія РФ укотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили в гуртожиток в Обухівському районі. Унаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося загоряння", - повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Також повідомляється, що внаслідок атаки 3 людини загинули, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наразі триває пошук цивільних осіб, які можуть перебувати під завалами.

На місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують злочин армії країни-агресора, а також рятувальники.