Події

08:30 22.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 920 окупантів, 5 танків

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За добу ЗС України знищили близько 920 окупантів, 5 танків

За добу українські військові знищили близько 920 одиниць особового складу армії російського агресора, 5 танків, 8 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано, танків - 3557 (+5) од, бойових броньованих машин - 6887 (+8) од, артилерійських систем - 2589 (+3) од, РСЗВ - 509 (+2) од, засоби ППО - 272 (+2) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2183 (+16), крилаті ракети - 909 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5434 (+6) од, спеціальна техніка - 270 (+4)", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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