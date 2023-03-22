Республіканці США звернулися до Байдена з проханням надати Україні касетні боєприпаси

Члени Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом до адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

"Ми звертаємось до вас із закликом негайно надати касетні боєприпаси, такі як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), Збройним силам України…", - йдеться у тексті заяви.

У прес-релізі наголошується, що "надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей".

Республіканці вважають, що "DPICM може допомогти заповнити ключовий пролом в українських збройних силах і, у поєднанні з іншими наданими можливостями, продовжити витіснення сил Путіна з України".

Наголошується, що боєприпаси DPICM ефективні проти живої сили противника з ПВК "Вагнер", яка чисельно перевершує Збройні сили України, зокрема, в Бахмуті, і продовжують наступати.

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - зазначили республіканці.