Події

19:31 21.03.2023

Подоляк: Навіть перехід РФ на торгівлю в юанях не дасть змоги купити собі "перемогу" та вирішити юридичні й фінансові проблеми

1 хв читати
Подоляк: Навіть перехід РФ на торгівлю в юанях не дасть змоги купити собі "перемогу" та вирішити юридичні й фінансові проблеми

Перехід РФ у зовнішній торгівлі на китайські юані не дасть їй змоги купити "перемогу", домогтися мирного врегулювання на своїх умовах і вирішити наявні юридичні та фінансові проблеми, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Навіть перехід на "торгівлю в юанях" усе одно не дасть змоги РФ купити собі "перемогу", продавити "мирний план" на своїх умовах і скасувати суттєві юридичні, фінансові та фізичні проблеми...", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше на зустрічі в розширеному форматі з головою КНР Сі Цзіньпіном, який перебуває з офіційним візитом у Москві, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова перейти на розрахунки в китайських юанях у зовнішній торгівлі.

 

Теги: #юань #росія #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 20.03.2023
США сподіваються, що Сі Цзіньпін закличе РФ вивести війська з України

США сподіваються, що Сі Цзіньпін закличе РФ вивести війська з України

19:44 20.03.2023
США наполягають на дотриманні принципу територіальної цілісності під час реалізації мирного плану щодо України

США наполягають на дотриманні принципу територіальної цілісності під час реалізації мирного плану щодо України

19:04 20.03.2023
Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

21:09 19.03.2023
Зеленський: Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду - поворотний момент

Зеленський: Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду - поворотний момент

19:21 18.03.2023
Санкції щодо Росії працюють, але є можливості для їх посилення - дослідження Міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола

Санкції щодо Росії працюють, але є можливості для їх посилення - дослідження Міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола

19:05 18.03.2023
Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

20:36 17.03.2023
Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

19:56 17.03.2023
Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

06:46 17.03.2023
Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

19:51 16.03.2023
Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" - глава МЗС Данії

Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" - глава МЗС Данії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

Артилерії ЗСУ вдалося створити "сітку смерті" для противника - Генштаб ЗСУ

У Чорному морі другий день поспіль на чергуванні немає російських носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

За посягання на територіальну цілісність України заочно засуджено 20 депутатів держдуми РФ

ОСТАННЄ

Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Новий глава Мінстратегпрому назвав пріоритетами виробництво боєприпасів, флагманське озброєння, СП і БПЛА

Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

Агентство відновлення розпочало ремонт автодороги Червоноград - Рава-Руська та відновило міст через р. Замглай

Окупанти завдали чотирьох ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала п'яти ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

Прем'єр-міністр Японії в Бучі відвідав об'єкти, відновленням і ремонтом яких опікуються японські фонди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА