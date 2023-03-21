Подоляк: Навіть перехід РФ на торгівлю в юанях не дасть змоги купити собі "перемогу" та вирішити юридичні й фінансові проблеми

Перехід РФ у зовнішній торгівлі на китайські юані не дасть їй змоги купити "перемогу", домогтися мирного врегулювання на своїх умовах і вирішити наявні юридичні та фінансові проблеми, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Навіть перехід на "торгівлю в юанях" усе одно не дасть змоги РФ купити собі "перемогу", продавити "мирний план" на своїх умовах і скасувати суттєві юридичні, фінансові та фізичні проблеми...", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше на зустрічі в розширеному форматі з головою КНР Сі Цзіньпіном, який перебуває з офіційним візитом у Москві, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова перейти на розрахунки в китайських юанях у зовнішній торгівлі.