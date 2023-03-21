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16:21 21.03.2023

Пентагон заради прискорення поставок передасть Україні більш старі моделі танків M1 Abrams - ЗМІ

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Пентагон заради прискорення поставок передасть Україні більш старі моделі танків M1 Abrams - ЗМІ

Міноборони США прискорює процес передання Україні танків M1 Abrams, зробивши вибір на користь їхніх старіших відремонтованих моделей, повідомляє у вівторок Associated Press (AP) із посиланням на неназваних представників американської адміністрації.

"Пентагон форсує поставки танків Abrams Україні, віддаючи перевагу більш старим моделям, знову відремонтованим, які можуть бути готові швидше. Офіційні особи США заявили Associated Press, що мета - поставити 70-тонні бойові машини через 8-10 місяців", - передає агентство.

AP уточнює, що спочатку йшлося про будівництво для України 31 танка новішої версії - M1A2. Тепер Вашингтон хоче постачати Києву старіші M1A1, які можна взяти з армійських запасів, і використанню яких українським військовим простіше навчатися.

Однак не повідомляється, скільки саме танків M1A1 Вашингтон хоче постачати Києву.

AP пояснює: неясно, скільки часу піде на те, щоб підготувати українських військових використовувати ці танки, підтримувати їхню боєздатність і ремонтувати. Також Пентагон має гарантувати те, що Україна отримуватиме адекватні обсяги супутніх вантажів для підтримки боєздатності танків.

Наприкінці січня The Washington Post повідомляла, що США могли поставити 31 танк Abrams M1 Україні не раніше кінця цього року.

Теги: #танки #міноборони_сша

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