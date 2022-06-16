Чотири установки HIMARS буде доставлено в Україну до кінця місяця - Міноборони США

У Міністерстві оборони США очікують, що обіцяні президентом США Джозефом Байденом 1 червня установки HIMARS буде введено в експлуатацію в Україні вже до кінця місяця.

"Ми очікуємо, що HIMARS - чотири системи HIMARS, про які було оголошено раніше, а також боєприпаси та навчені екіпажі будуть введені в експлуатацію в Україні до кінця місяця", - заявив представник Міноборони США на брифінгу в середу, 15 червня.

Він також зазначив, що ці установки допоможуть українським військовослужбовцям ближче ознайомитись із системою HIMARS та оцінити ефективність її використання на полі бою.

"І саме ця інформація у поєднанні з консультаціями з українцями послужить основою для майбутніх рішень щодо додаткових систем", - наголосив він.