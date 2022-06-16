Події

11:35 16.06.2022

Чотири установки HIMARS буде доставлено в Україну до кінця місяця - Міноборони США

1 хв читати
Чотири установки HIMARS буде доставлено в Україну до кінця місяця - Міноборони США

У Міністерстві оборони США очікують, що обіцяні президентом США Джозефом Байденом 1 червня установки HIMARS буде введено в експлуатацію в Україні вже до кінця місяця.

"Ми очікуємо, що HIMARS - чотири системи HIMARS, про які було оголошено раніше, а також боєприпаси та навчені екіпажі будуть введені в експлуатацію в Україні до кінця місяця", - заявив представник Міноборони США на брифінгу в середу, 15 червня.

Він також зазначив, що ці установки допоможуть українським військовослужбовцям ближче ознайомитись із системою HIMARS та оцінити ефективність її використання на полі бою.

"І саме ця інформація у поєднанні з консультаціями з українцями послужить основою для майбутніх рішень щодо додаткових систем", - наголосив він.

Теги: #міноборони_сша #himars

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 26.04.2022
Остін: Міжнародна Консультативна група з питань оборони України виробить рамки подальшої роботи з підтримки України не лише під час, а й після завершення війни

Остін: Міжнародна Консультативна група з питань оборони України виробить рамки подальшої роботи з підтримки України не лише під час, а й після завершення війни

12:29 26.04.2022
Від початку вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов'язалися надати Україні обладнання на понад $5 млрд - глава Міноборони США

Від початку вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов'язалися надати Україні обладнання на понад $5 млрд - глава Міноборони США

15:25 25.04.2022
Україна може перемогти, якщо матиме правильне обладнання та правильну підтримку - глава Міноборони США

Україна може перемогти, якщо матиме правильне обладнання та правильну підтримку - глава Міноборони США

11:34 19.04.2022
На Донбасі та південному сході України перебувають 76 БТГ РФ - Міноборони США

На Донбасі та південному сході України перебувають 76 БТГ РФ - Міноборони США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

Президент Румунії прибув до Києва

ОСТАННЄ

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" почне працювати до кінця червня - Мінінфраструктури

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

Макрон, Шольц та Драгі зустрінуться із Зеленським і відвідають Ірпінь

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

Президент Румунії прибув до Києва

Окупанти на сході України обстріляли потяг із гуманітарною їжею World Central Kitchen – засновник організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА