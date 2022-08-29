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16:08 29.08.2022

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 8 вересня - командування ВПС США в Європі та Африці

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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 8 вересня - командування ВПС США в Європі та Африці

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 8 вересня 2022 року, повідомило командування Військово-повітряних сил США у Європі та Африці.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 8 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні на сайті командування ВПС США у Європі та Африці в понеділок.

Зазначається, що Остін знову запросив міністрів оборони і високопосадовців з усього світу для обговорення кризи в Україні та різних безпекових питань, з якими стикаються союзники та партнери США.

Теги: #рамштайн #міноборони_сша

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