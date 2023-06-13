США відправлять Україні додаткову бронетехніку для заміни пошкодженої під час контрнаступу - ЗМІ

США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на суму до $325 млн, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США.

Як заявили виданню два представники Міноборони, які прокоментували заплановану допомогу на умовах анонімності, пакет міститиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, що були пошкоджені та знищені під час контрнаступу України, який триває.

Чиновники також зазначили, що пакет допомоги включатиме боєприпаси для ЗРК NASAMS і додаткові ракети для HIMARS.

Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що останніми днями Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley.

"Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, є вразливими і потребують заміни. І це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має тривати в довгостроковій перспективі", - сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної могутності вашингтонського Фонду захисту демократій.

Зазначено, що анонсований пакет допомоги стане 40-ю санкціонованою президентом США передачею військової техніки із запасів Міністерства оборони після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Представники Міноборони також продовжать узгоджувати плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.