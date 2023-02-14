США очікують, що Україна розпочне наступ навесні - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що члени Контактної групи з питань оборони України єдині та сповнені рішучості продовжувати підтримку України, і вірить в успіх українських військ під час весняного наступу.

"Ми бачимо, що РФ перекидає нові війська на поле бою. Що Україна хоче зараз зробити – встановити умови на полі бою, які продовжать бути на її користь. Ми очікуємо побачити від неї наступ навесні. Тому ми з партнерами з Контактної групі посилено працюємо, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці, щоб створити необхідний ефект на полі бою", - сказав він на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Глава Пентагону також додав, що вірить, що Україна зможе виявити ініціативу та створити вигідні для себе умови.

"Спільними зусиллями ми чітко окреслили, що маємо намір підтримувати Україну та її незалежність стільки, скільки потрібно. Ми і далі вживатимемо рішучих заходів. На початку місяця США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, ми виділили $1,75 млрд. на зміцнення обороноздатності України", - заявив він.

Глава Пентагону наголосив, що наступного тижня минає рік від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію мирного сусіда України. Він зазначив, що Москва "обрушила на свого сусіда рік трагедії і терору", додавши, що світ захоплюється мужністю українців.

Остін наголосив, що країни-союзники і далі докладатимуть зусиль для забезпечення України всім необхідним.

"Саме тому ми обговорили синхронізацію наших зусиль", - додав він.

Глава Пентагону повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити Bradley та Abrams від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі.

Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", - наголосив Остін.

Крім того, Остін зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї".

Остін запевнив, що члени Контактної групи єдині та сповнені рішучості продовжувати необхідну роботу для гарантування безпеки України.