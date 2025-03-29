Інтерфакс-Україна

Події

18:39 29.03.2025

Гегсет приводив дружину на конфіденційні переговори з іноземними військовими високопосадовцями - ЗМІ

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Гегсет приводив дружину на конфіденційні переговори з іноземними військовими високопосадовцями - ЗМІ
Фото: AP

Міністр оборони США Піт Гегсет опинився на межі ще одного скандалу в зв'язку з тим, що на конфіденційні міжнародні переговори з військових питань приходив у товаристві дружини, пише The Wall Street Journal (WSJ).

Гегсет, до якого і без того прикута увага через недавній скандал з розповсюдженням в месенджері Sygnal секретних відомостей про заплановану атаку США проти йеменських хуситів, виявляється приходив на переговори з іноземними військовими посадовцями разом із дружиною Дженіфер Гегсет, колишньою продюсеркою Fox News, - йдеться в публікації WSJ.

Видання пише про щонайменше дві такі зустрічі.

"Одна із зустрічей, дискусія на високому рівні в Пентагоні 6 березня між Хегсетом і міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі, відбулася в чутливий момент для трансатлантичного альянсу, через день після того, як США заявили, що припиняють обмін військовою розвідувальною інформацією з Україною", - пише WSJ, посилаючись на слова " багатьох людей, які були присутні на цих зустрічах або знали про їх перебіг".

Видання зазначає, що прийнятою нормою таких зустрічей є те, що їх учасники мають відповідний рівень допуску до таємної інформації, оскільки перемовини часто стосуються чутливих даних. WSJ стверджує, що неназвані чиновники підтвердили, що Дженніфер Гегсет не працює в Міністерстві оборони. Чи має вона допуск до службової інформації у Пентагоні WSJ не пояснили.

Як повідомлялося головний редактор американського журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як команда президента Дональда Трампа з питань національної безпеки включила його в абсолютно секретний чат, де обговорювалися військові удари по Ємену 15 березня. Зокрема він стверджував, що Піт Гегсет надіслав йому план удару, який містив точну інформацію про пакети озброєння, цілі та час.

Теги: #міноборони_сша #гегсет

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