Трамп доручив Міноборони США "бути готовими до стримування" у зв’язку зі зближенням Китаю та РФ – Геґсет

Міністр оборони США Піт Геґсет прокоментував зближення Китаю та РФ, заявивши, що президент США Дональд Трамп доручив підготуватися до перебудови американської армії.

"На жаль, слабкість попередньої адміністрації призвела до зближення Росії та Китаю. Це був жахливий розвиток подій через брак американського лідерства і брак американської сили. (…) Але саме тому президент Трамп доручив нам в Міністерстві оборони бути готовими перебудувати нашу армію історичним шляхом, відновити дух воїна і відновити стримування, а не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми не прагнемо конфлікту. Ми чітко дали це зрозуміти і Китаю, і Росії, і іншим. А тому, що, будучи готовими, ви запобігаєте цьому", - заявив Геґсет в коментарі Fox News в середу.

Він висловив надію, що зближення КНР та РФ не призведе до повномасштабного військового конфлікту, але наголосив, що американська сторона "завжди буде напоготові".

"Наша робота полягає в тому, щоб підтримувати ці військові переваги в космосі, в небі, на морі, під водою і за допомогою вогню на великі відстані. Усі наші можливості, "Золотий купол", який Китай знає, що він не може відтворити, ми відтворимо за цієї адміністрації. Тож ми збережемо стратегічну перевагу. Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі і буде використовувати їх, сподіваючись знайти шляхи для нашої спільної роботи. В іншому випадку ми завжди будемо напоготові", - підкреслив Геґсет.