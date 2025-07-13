Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

Естонські військові вперше провели бойові стрільби реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомив портал телерадіомовлення ERR.

"Після чотирьох місяців навчань естонські війська в п'ятницю провели перші в країні бойові стрільби ракетами HIMARS. За даними Сил оборони Естонії (EDF), кожна ракета вразила малорозмірну ціль на відстані до 15 кілометрів у морі", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві Естонії назвали стрільби "історичною подією".

Як повідомлялося, у квітні до Естонії на авіабазу Емарі доставлено шість установок реактивних систем залпового вогню HIMARS.