Інтерфакс-Україна
Події
12:20 13.07.2025

Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

1 хв читати
Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

Естонські військові вперше провели бойові стрільби реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомив портал телерадіомовлення ERR.

"Після чотирьох місяців навчань естонські війська в п'ятницю провели перші в країні бойові стрільби ракетами HIMARS. За даними Сил оборони Естонії (EDF), кожна ракета вразила малорозмірну ціль на відстані до 15 кілометрів у морі", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві Естонії назвали стрільби "історичною подією".

Як повідомлялося, у квітні до Естонії на авіабазу Емарі доставлено шість установок реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Теги: #himars #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 09.07.2025
Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

05:46 06.07.2025
На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

05:43 06.07.2025
Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

17:42 03.07.2025
Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

16:27 21.06.2025
Розвідка Естонії: РФ не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск

Розвідка Естонії: РФ не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск

16:42 13.06.2025
Естонія поставила в Україну додаткові артилерійські снаряди

Естонія поставила в Україну додаткові артилерійські снаряди

19:29 04.06.2025
Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії

Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії

09:40 23.05.2025
США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

10:45 10.05.2025
Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

19:55 08.05.2025
Естонія планує створити військову базу в прикордонному з РФ місті Нарва

Естонія планує створити військову базу в прикордонному з РФ місті Нарва

ВАЖЛИВЕ

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

ОСТАННЄ

Трамп думає про виділення Україні нової допомоги – ЗМІ

Тіло жінки знайшли під завалами - начальник Запорізької ОВА

В України буде спекотно, на заході - короткочасні дощі й грози

Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Окупанти атакували село на Чернігівщині FPV-дроном, поранено тракториста — ОВА

Росія розширює мережу пропаганди в Африці — ГУР

На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад внаслідок атаки РФ - ДСНС

Загроза буревію зберігається в Харкові та області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА