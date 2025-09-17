Інтерфакс-Україна
Події
18:05 17.09.2025

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

1 хв читати
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Перші два пакети в рамках "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію... І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

У вівторок Reuters повідомляло з посиланнями на джерела, обізнані з ситуацією, що перші пакети військової допомоги для України від адміністрації президента США Дональда Трампа було затверджено, вони можуть бути відправлені найближчим часом, Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва в рамках нової фінансової угоди з союзниками, повідомив

За інформацією агенції, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі (Elbridge Colby) затвердив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму під назвою "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Теги: #purl #patriot #himars #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

16:52 17.09.2025
У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

20:36 16.09.2025
Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

20:33 16.09.2025
Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

20:30 16.09.2025
Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

ВАЖЛИВЕ

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

Європа посилить підтримку України – Мецола

ОСТАННЄ

Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Європа посилить підтримку України – Мецола

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА