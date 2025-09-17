Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Перші два пакети в рамках "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію... І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

У вівторок Reuters повідомляло з посиланнями на джерела, обізнані з ситуацією, що перші пакети військової допомоги для України від адміністрації президента США Дональда Трампа було затверджено, вони можуть бути відправлені найближчим часом, Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва в рамках нової фінансової угоди з союзниками, повідомив

За інформацією агенції, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі (Elbridge Colby) затвердив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму під назвою "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).