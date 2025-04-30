Інтерфакс-Україна
Події
17:23 30.04.2025

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

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Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

В Естонію на авіабазу Емарі доставлено шість установок реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомив у середу Центр оборонних інвестицій (ECDI).

"Закупівля шести HIMARS є однією з найбільших закупівель озброєнь в Естонії. У межах підписаного в грудні 2022 року контракту з Агентством оборонного співробітництва США DSCA ми також закупимо боєприпаси. У пакет також входять ракети різної дальності", - сказав керівник категорії озброєнь ECDI Раміль Ліпп.

Сили оборони за підтримки дислокованих в Естонії військовослужбовців США провели попередню підготовку особового складу реактивної артилерійської батареї, а перші бойові стрільби розпочнуться влітку.

Закупівля HIMARS - спільний проэкт трьох країн Балтії. Незабаром такі ж системи поставлять і сусідам Естонії: Латвії та Литві.

За даними ECDI, загальна допомога США в сфері безпеки Естонії у 2022-2024 роках збільшилася втричі порівняно з попередніми трьома роками (2019-2021): з приблизно 122 мільйонів доларів до 430 мільйонів доларів.

Уряд Естонії ухвалив рішення збільшити в наступні роки витрати на оборону з нинішніх 3,4% валового внутрішнього продукту до 5,5% ВВП.

Теги: #himars #естонія

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