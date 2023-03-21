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15:59 21.03.2023

Якщо Китай хоче миру в Україні, він має говорити з Україною - Столтенберг

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Якщо Китай хоче миру в Україні, він має говорити з Україною - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що якщо Китай хоче покласти край війні, яку Росія веде проти України, він має обговорювати це з Україною.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі на пресконференції, презентуючи річну доповідь.

Коментуючи мирний план Китаю, Столтенберг сказав: "Це Україна вирішуватиме, які умови можуть бути прийнятними для мирних рішень. Тому Китай має почати розуміти українське бачення і почати говорити безпосередньо з президентом Зеленським, якщо вони хочуть бути серйозними щодо миру".

Водночас генсек нагадав, що Китай не засудив незаконну війну агресії Росії проти України.

"Сказавши це, я схвалюю будь-які ініціативи та плани, які можуть привести до сталого миру. Китайські мирні пропозиції містять позитивні аспекти, які я підтримую, наприклад щодо ядерної безпеки, захисту цивільних і те, що в них наголошується на принципі суверенітету і територіальної цілісності. Будь-які мирні ініціативи для України мають базуватися на цих принципах, на повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Це також головний елемент мирного плану Зеленського", - додав Столтенберг.

Теги: #нато #китай #столтенберг

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