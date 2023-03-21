ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

За відповідний законопроєкт №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби" в цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях.