Події

14:09 21.03.2023

ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

1 хв читати
ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

За відповідний законопроєкт №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби" в цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях.

 

Теги: #рада #контракт #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 21.03.2023
ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

15:24 21.03.2023
ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

15:15 21.03.2023
ВР відкликала нардепа Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки

ВР відкликала нардепа Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки

14:45 21.03.2023
ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

14:11 21.03.2023
ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

13:45 21.03.2023
ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

12:44 21.03.2023
Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

12:09 21.03.2023
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

10:07 21.03.2023
Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

07:47 21.03.2023
Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо Китай хоче миру в Україні, він має говорити з Україною - Столтенберг

Столтенберг: Я планую провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

Звільнення Мощуну стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця ворога - Зеленський

ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

ОСТАННЄ

Пентагон заради прискорення поставок передасть Україні більш старі моделі танків M1 Abrams - ЗМІ

Якщо Китай хоче миру в Україні, він має говорити з Україною - Столтенберг

Генсек НАТО закликає Пекін не передавати Москві зброю

Столтенберг: Я планую провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

Велика Британія передасть Україні танкові бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном

САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

Звільнення Мощуну стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця ворога - Зеленський

До України вдалося повернути ще 15 дітей - омбудсмен

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА