Події

13:32 21.03.2023

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

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Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти, заявив директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко на Європейському гуманітарному форумі в Брюсселі (Бельгія).

"Гуманітарна криза в Україні - це виклик не лише для України, а й для міжнародної спільноти. Саме завдяки консолідації та мобілізації сил і ресурсів можливо надати саме ту життєво необхідну допомогу, якої так сьогодні чекають мільйони українців", - наведено слова Доценка в повідомленні на фейсбук-сторінці ТЧХУ у вівторок.

Доценко також наголосив, що підтримка населення України, яке постраждало від збройної агресії Російської Федерації, "має бути системною, адже масштаб гуманітарних потреб збільшується щодня".

 

Теги: #тчху #доценко

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