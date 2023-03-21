Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти, заявив директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко на Європейському гуманітарному форумі в Брюсселі (Бельгія).

"Гуманітарна криза в Україні - це виклик не лише для України, а й для міжнародної спільноти. Саме завдяки консолідації та мобілізації сил і ресурсів можливо надати саме ту життєво необхідну допомогу, якої так сьогодні чекають мільйони українців", - наведено слова Доценка в повідомленні на фейсбук-сторінці ТЧХУ у вівторок.

Доценко також наголосив, що підтримка населення України, яке постраждало від збройної агресії Російської Федерації, "має бути системною, адже масштаб гуманітарних потреб збільшується щодня".