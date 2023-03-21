Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

Верховна Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9133 підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Призначено міністра освіти і науки України Оксена Лісового. За - 313", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Лісовий - у минулому викладач Києво-Могилянського колегіуму, а також обіймав одну з керівних посад у дирекції "Укртелекому". З червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України". Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.

Як повідомлялося, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України.