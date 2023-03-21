Події

12:57 21.03.2023

Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

1 хв читати
Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

Верховна Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9133 підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Призначено міністра освіти і науки України Оксена Лісового. За - 313", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Лісовий - у минулому викладач Києво-Могилянського колегіуму, а також обіймав одну з керівних посад у дирекції "Укртелекому". З червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України". Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.

Як повідомлялося, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України.

 

Теги: #міносвіти #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 20.03.2023
ВР звільнила Шкарлета з посади міністра освіти - нардеп

ВР звільнила Шкарлета з посади міністра освіти - нардеп

10:20 13.03.2023
Освітній омбудсмен закликає МОН припинити співпрацю з Parimatch Foundation

Освітній омбудсмен закликає МОН припинити співпрацю з Parimatch Foundation

17:31 28.02.2023
31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Лісабонської конвенції - Міносвіти

31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Лісабонської конвенції - Міносвіти

14:38 27.02.2023
Рамки кваліфікацій України та ЄС зіставні - Міносвіти

Рамки кваліфікацій України та ЄС зіставні - Міносвіти

13:59 21.02.2023
Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

09:58 15.02.2023
Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

09:54 15.02.2023
Голова комітету Ради Бабак: Прямих амбіцій бути міністром освіти я не маю, але якщо президент запропонує - не відмовлюся

Голова комітету Ради Бабак: Прямих амбіцій бути міністром освіти я не маю, але якщо президент запропонує - не відмовлюся

07:45 05.02.2023
Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей

Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей

11:04 17.01.2023
Російські війська пошкодили та зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів із 24 лютого - Міносвіти

Російські війська пошкодили та зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів із 24 лютого - Міносвіти

15:09 10.01.2023
Новий логотип Міносвіти було подаровано громадською організацією і бюджетні кошти на нього не витрачалися - міністерство

Новий логотип Міносвіти було подаровано громадською організацією і бюджетні кошти на нього не витрачалися - міністерство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

ОСТАННЄ

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у Криму

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Поблизу Києва ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети, може бути чутно вибухи - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА